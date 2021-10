Presos dois homens envolvidos em roubo de carro na Nova Cidade

Na ação, um revólver calibre 38 com cinco munições foi apreendido e veículos roubados foram recuperados | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Dois jovens, de 18 e 20 anos foram presos na noite de terça-feira (05), por envolvimento no roubo de um veículo, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus.

Policiais disseram que realizavam patrulhamento, por volta das 21h10, quando receberam solicitação para verificar uma situação envolvendo disparos de arma de fogo, na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova.

No endereço, os policiais foram informados por populares que dois indivíduos em um veículo modelo Strada, de cor vermelha e placa QZR9I48 – que depois se verificou ter restrição de roubo –, haviam roubado outro carro, modelo Gran Siena, de placa PHM-2657, e alvejado o condutor, que foi socorrido por populares e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Após os disparos, os suspeitos abandonaram o veículo e seguiram na direção da avenida das Torres. Nas buscas na região, os policiais localizaram os suspeitos no momento em que tomavam de assalto outro carro, modelo Honda City, cor prata e placa PHD-1925.

A partir daí foi iniciado acompanhamento e, durante a abordagem, os suspeitos perderam o controle do carro, colidindo contra um muro.

Nos procedimentos de revista e busca no automóvel, os militares encontraram um revólver calibre .38, marca Taurus, com cinco munições de mesmo calibre, sendo três intactas e duas deflagradas, além de dois aparelhos celulares. A dupla foi detida e conduzida ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).



Denúncia

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

