Homem é perseguido e morto a tiros no Monte Sião

Manaus (AM) - Testemunhas conseguiram observar o momento em que um homem identificado como Alisson Silva, 21 anos, corria para tentar escapar da morte. Mesmo após invadir a casa de um morador da localidade para se esconder, a vítima foi executada com quatro tiros, sendo três na cabeça, na tarde desta quarta-feira (6), no beco Grande Circular 1, na comunidade Monte Sião, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Moradores informaram que o homem foi atingido a tiros e os suspeitos fugiram a pé. Ele ainda agonizou e a população ainda tentou socorrer o rapaz, que teve apenas o óbito atestado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A área do crime foi isolada por equipes da 13 e 30° Companhias Interativas Comunitárias (Cicom) que acionaram os demais órgãos competentes. Várias pessoas acompanharam a ocorrência e ficaram impressionadas com a violência.

"Ele era uma bom menino com a família, estava no trabalho quando recebi a notícia. Infelizmente agora cheguei aqui só para ver o corpo dele. Faz umas duas semanas que não o via. Ele já tinha passagem por roubo", relatou o pai da vítima que esteve no local.



A motivação do crime e autoria serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. No local do crime há várias pichações com o nome de uma facção criminosa.

O corpo da vítima foi removido e levado ao Instituto Médico Legal, onde deve passar por exame necroscópico.

