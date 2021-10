'Justiceiro' mata adolescente suspeito de assaltar ônibus em Manaus

Dupla foi surpreendida por um homem em uma motocicleta que efetuou os tiros. | Foto: Divulgação

Manaus - Um jovem, identificado como Klinger Rodrigues de Brito, de 17 anos, foi assassinado com um tiro na nuca, na noite desta quarta-feira (6), por volta das 19h, na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus.

Conforme a polícia, o garoto e um comparsa tentaram assaltar um ônibus da linha 652 do transporte coletivo urbano, mas durante a fuga os dois foram surpreendidos por um "justiceiro".

Testemunhas relataram às autoridades que a dupla entrou no ônibus se passando por passageiros e após alguns minutos anunciaram o assalto. Um deles estava armado e ambos eram muito violentos.



"Esse que morreu entrou no ônibus sem máscara. Até estranhei o comportamento dele e foi quando anunciaram o roubo. Eu ainda tentei jogar meu aparelho celular pela janela e esse que foi morto viu. Ele foi muito violento e chegou a me agredir", contou uma testemunha.

No momento da fuga, a dupla foi surpreendida por um homem em uma motocicleta que efetuou os tiros. Um deles morreu no local e outro acabou baleado e socorrido ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. Há informações de que durante a troca de tiros, o "justiceiro" teria sido baleado na perna. Ele não foi localizado.

O local do crime foi isolado pela Polícia Militar para atuação das demais equipes competentes. Uma arma caseira foi apreendida e vários celulares de vítimas foram recuperados. As circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.

