Quatro são presos por ameaçar família durante assalto no Amazonas

Benjamin Constant (AM) - Quatro homens, de 34, 27, 19 e 18 anos, foram presos por envolvimento em um assalto a uma residência, localizada nas imediações da Praça da Bandeira, no município de Benjamin Constant, a 1.121 quilômetros de Manaus. A prisão aconteceu na segunda-feira (4).

Conforme as vítimas, o assalto aconteceu no sábado (2), por volta das 20h30, quando a família teria ficado sob mira de arma de fogo e sofrido ameaça no momento em que chegava na residência. Os assaltantes levaram R$ 4 mil em espécie.

A prisão dos criminosos ocorreu com o auxílio de imagens de câmera de segurança e após denúncia recebida pelos policiais militares, informando que um dos integrantes do grupo responsável pelo assalto estaria no Porto de Catraias, de onde fugiria para a cidade de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

O suspeito, de 27 anos, foi detido no local e assumiu participação no assalto. Ele repassou o endereço dos outros assaltantes, e a guarnição conseguiu deter todos os envolvidos em uma residência nas proximidades do Centro.

Com o grupo, a PM ainda apreendeu cerca de R$ 950 e quatro aparelhos celulares.

Os assaltantes foram conduzidos para a Delegacia Regional de Polícia de Benjamin Constant, para onde a ocorrência foi encaminhada e que passou a conduzir o caso.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

