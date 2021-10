Homem é executado com cinco tiros por pistoleiro em Manaus

O Samu ainda foi socorrido, mas Eduardo não resistiu aos ferimentos | Foto: Alípio Grijó

Manaus (AM) - Após ser surpreendido por um "pistoleiro", um homem identificado como Eduardo Souza, de 30 anos, foi morto com cinco tiros na madrugada desta quinta-feira (7), na avenida 77, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O fato ocorreu por volta das 4h.

Conforme policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes foram acionadas pela população com a informação de que havia um homem alvejado nas proximidades de uma rotatória. Ao chegarem na localidade eles confirmaram a ocorrência e acionaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Eduardo foi atingido com quatro tiros nas costas e um no braço direito. Ele ainda chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, onde acabou não resistindo aos ferimentos.

No local do crime, testemunhas informaram que um homem chegou a pé, efetuou os disparos contra a vítima, correu para outra rua e fugiu em um carro não identificado.

O corpo de Eduardo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame necroscópico. A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

