Dois homens são assassinados a tiros por criminosos em Manaus

Manaus (AM) - Dois homicídios foram registrados entre o final da noite de quarta-feira (6) e a madrugada desta sexta-feira (7), nas zonas Centro-Sul e Sul de Manaus. As duas mortes foram por disparos de arma de fogo e ambos os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Conforme a Polícia Civil, o primeiro caso foi por volta das 23h de quarta-feira (6), na rua São Luís Beltrão, no bairro Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima foi identificada como Dalton Yan Souza Silva, de 24 anos.

Testemunhas contaram que a vítima estava em via pública quando foi surpreendida e baleada por um criminoso. O local do crime foi isolado por policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). As circunstâncias da morte ainda são investigadas.

Zona Sul

Já na madrugada desta quinta-feira (7), o adolescente Daniel Ferreira Ribeiro, de 17 anos, foi assassinado a tiros no beco do Comércio, na comunidade Santa Luzia, no Japiim, na Zona Sul de Manaus. Até o momento ainda não foi registrado Boletim de Ocorrência sobre o caso.

Conforme policiais civis da DEHS, testemunhas contaram que o adolescente estava sentado em uma calçada quando um homem chegou e efetuou tiros na direção dele.

A equipe da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência. Nos dois casos, as equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram nos locais de crime.

Os corpos das vítimas foram removidos e devem passar por exames necroscópicos antes de serem liberados aos familiares. Nenhum suspeito foi identificado.

