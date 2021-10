PM apreende dois adolescentes em posse ilegal de arma de fogo

Os dois já tinham passagens por roubo e furto | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam, no início da madrugada desta quinta-feira (7), dois adolescentes de 15 e 17 anos, em posse de um armamento de fabricação artesanal.

A abordagem foi feita em um bar na comunidade Parque Solimões, bairro Tarumã, zona oeste da capital.

Durante patrulhamento da ação Saturação, desenvolvida em toda a zona oeste da cidade, por volta de 1h30, a equipe da viatura 6288 efetuou abordagem a um indivíduo que apresentava comportamento suspeito, em um bar na rua Praia Grande.

Durante revista e busca pessoal, os militares encontraram com ele parte de uma arma de fabricação caseira.

A outra parte do artefato, composto de duas peças, foi encontrada em posse de outro indivíduo presente no local. Além do armamento, foi encontrada uma munição calibre .12.

Em razão do flagrante de ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo, os dois adolescentes foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Os dois já tinham passagens por roubo e furto.



*Com informações da assessoria



Leia mais:

Quatro são presos por ameaçar família durante assalto no Amazonas

'Justiceiro' mata adolescente suspeito de assaltar ônibus em Manaus