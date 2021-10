Corpo devorado por peixes é encontrado boiando na Ponta Negra

O corpo era de um homem e ele estava com calça jeans, tênis e camisa de manga comprida da cor preta | Foto: Brayan Riker

Manaus (AM) - Um corpo do sexo masculino, em estado avançado de decomposição, ainda não identificado e devorado por peixes, foi encontrado nas margens do Rio Negro na tarde desta quinta-feira (7), no Complexo Turístico da Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

Enquanto fazia patrulhamento na praia, a Guarda Municipal avistou o corpo boiando às margens do rio Negro e acionou, imediatamente o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). O fato ocorreu por volta das 14h 30.

“Estávamos patrulhando e nos deparamos com essa situação. Nossa primeira providência foi acionar os Bombeiros. Os peixes já estavam comendo partes do corpo. O corpo era de um homem e ele estava com calça jeans, tênis e camisa de manga comprida da cor preta”, disse o guarda Marajó.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e aguardou a chegada do IML. | Foto: Brayan Riker

Providências

Ao chegar no local, o Corpo de Bombeiros colocou o corpo em um saco específico e esperou a chegada do Instituto Médico Legal (IML). O Subtenente Aluízio, da corporação, disse que, aparentemente, o corpo já poderia estar mais de 15 horas na água.

“Isso deve ter ocorrido pela parte da noite e o IML vai identificar a causa da morte. O corpo está enrijecido pela questão do afogamento, mas não apresenta sinais de ter sido amarrado e no braço direito apresenta uma tatuagem”, relatou.

Remoção

Após retirar o corpo do local, o Instituto Médico Legal (IML) deve identificar se a causa da morte foi ou não afogamento e manter o corpo no instituto até que seja identificado.

Acompanhe a reportagem com Carlos Araújo:

Corpo encontrado na Ponta Negra | Autor: Portal Em Tempo

Corpo encontrado na Ponta Negra em estado de decomposição | Autor: Portal Em Tempo

