SSP-AM determina reforço no policiamento após foguetório em Manaus

Algumas prisões foram registradas | Foto: Divulgação

Manaus - Após o intenso foguetório, que durou aproximadamente 20 minutos , como forma de apologia à facção criminosa Comando Vermelho (CV) em Manaus e municípios do interior do Amazonas, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) se posicionou e informou que está apurando o caso.

Por meio de nota, o secretário de Segurança Pública, general Mansur, determinou reforço no policiamento ordinário e especializado.

"A Rocam e a Força Tática já estão nas ruas para prender envolvidos em organizações criminosas", diz o comunicado.

Algumas prisões de pessoas que estavam soltando os fogos de artifícios e transportando rojões pela capital foram registradas e imagens divulgadas nas redes sociais.

O caso