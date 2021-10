Participante de queima de fogos do CV é morto com 19 tiros em Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Após a intensa queima de fogos registradas em várias zonas de Manaus, na noite desta quinta-feira (7) , Felipe Nunes da Silva, 21 anos, foi assassinado a tiros em frente de casa, no bairro do Zumbi dos Palmares, na Zona Leste. O pai do rapaz foi atingido com dois tiros.

Felipe e o pai dele estavam sentados em frente da residência quando foram surpreendidos por criminosos armados, que dispararam os tiros. Ele ainda foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O pai de Felipe foi atingido com dois tiros na perna. Ele também foi levado ao hospital e precisou passar por procedimentos cirúrgicos.

No local, a polícia encontrou várias caixas de fogos de artifício , que já haviam sido utilizadas e, possivelmente, fizeram parte da queima de fogos promovida pelo Comando Vermelho. É possível que Felipe estava participando do foguetório e que teria morrido por envolvimento no tráfico de drogas.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o assassinado.

