Criminoso é morto ao tentar assaltar policial militar em Manaus

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um ex-presidiário, monitorado por uma tornozeleira eletrônica, foi morto ao tentar assaltar e trocar de tiros com um policial militar. O fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (8), na rua Casa Blanca, conjunto Ouro Verde, bairro Coroado 3, Zona Leste de Manaus. O PM não ficou ferido.

Tailson Marques Siqueira, de 19 anos, e um comparsa abordaram o policial quando ele saía de casa. O PM estava à paisana e não se intimidou com a ação dos bandidos, que efetuaram dois disparos contra ele. O PM revidou e atingiu o criminoso.

Tailson morreu no local. O comparsa dele, também de 19 anos, conseguiu fugir. O PM está sendo considerado um herói pelos moradores da rua, que pedem um reconhecimento das autoridades pela ação do policial.

"Já sofri vários assaltos nessa rua. Minha família já teve celulares roubados por criminosos em motocicletas. Esse policial merece um reconhecimento do Comando Geral", disse um PM da Reserva e advogado, que mora nas proximidades de onde o fato aconteceu. Outra moradora, que não quis ser identificada, desabafou sobre a indignação com as ações de bandidos no bairro.

"A gente chora pelo que é bom. Essa desgraça já foi tarde. Só quem chora com a falta de bandido é a família. Eu não vou chorar, ninguém aqui vai. Agora, o policial merece um prêmio, pois nos livrou dessa imundície. Pena que não acertou o outro", disse.

Após os trabalhos do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC), o corpo de Tailson Marques foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Veja o vídeo da reportagem no local do crime

Assaltantes trocam tiros com policial e um acaba morto | Autor: Portal Em Tempo

