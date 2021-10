Nas últimas 24 horas, 18 pessoas são presas com drogas e armas no AM

A polícia apreendeu mais de 2 quilos de entorpecentes, três balanças de precisão e R$ 1,6 mil em espécie. | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 18 pessoas e apreendeu dois adolescentes durante ações de patrulhamento ostensivo em Manaus e nos municípios de Boca do Acre e Canutama, entre a noite de quinta-feira (7) e a madrugada desta sexta (8).

Crimes como tráfico de drogas, roubo, receptação de veículos e porte ilegal de arma de fogo motivaram as prisões.

Ao todo, a polícia apreendeu mais de 2 quilos de entorpecentes, uma arma de fogo, quatro munições, três balanças de precisão e R$ 1,6 mil em espécie.

Um mandado de prisão foi cumprido e uma motocicleta com restrição de roubo também foi apreendida.



Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, na manhã desta quinta-feira, um homem de 24 anos por tráfico de drogas, na avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

A prisão aconteceu durante a operação Catraca, quando um ônibus da linha 450 foi parado em abordagem.

Na mochila de um dos passageiros foram encontradas 21 porções de entorpecentes dos tipos maconha e oxi, além de R$ 680 em espécie e um aparelho celular.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O suspeito já possuía passagem pela polícia pelo crime de roubo.

Policiais do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) prenderam, na noite da quinta-feira, um homem de 39 anos, na rua Marajó, bairro Alvorada 2, zona centro-oeste, por tráfico de drogas.

Com ele foram apreendidas 128 porções de supostamente crack e cocaína, dois celulares e R$ 1.013 em espécie. O homem e o material do crime foram encaminhados ao 19º DIP.

Ainda na noite da quinta-feira, policiais militares da 30ª Cicom prenderam cinco homens e um adolescente, em posse de uma caixa de fogos de artifícios contendo 36 foguetes, na rua Marajó, bairro Alvorada 2, zona centro-oeste.

Todos os envolvidos e os materiais apreendidos foram levados ao 14º DIP.

Interior

Na tarde de quinta-feira, policiais militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) prenderam um homem de 29 anos, no município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros da capital).

A prisão ocorreu na BR-317, durante abordagem a um táxi modelo Fox de cor branca e placa NAF 6H15, quando foram encontradas, com um dos passageiros, cinco barras de maconha, pesando 2 quilos.

Ele foi conduzido à 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

