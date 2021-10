David Almeida participa de cerimônia de posse de novos desembargadores

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta sexta-feira (8), da cerimônia de posse dos novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), Cezar Luiz Bandiera e Mirza Telma de Oliveira Cunha. O evento aconteceu de forma híbrida, no auditório do órgão, localizado na avenida André Araújo, Aleixo, zona Centro-Sul da capital amazonense. Após o ato, David Almeida desejou votos de sucesso aos novos membros da corte.

"Desejo sabedoria e êxito aos novos desembargadores Cezar Bandiera e Mirza Cunha. Em suas trajetórias profissionais, ambos contribuíram com excelência para atender a população do nosso Estado. Com a posse, ganham a sociedade e a corte do Tribunal de Justiça do Amazonas", enfatizou Almeida.

Cezar Luiz Bandiera foi eleito para o cargo pelo critério de merecimento, recebendo 21 votos durante a votação. Já a juíza Mirza Telma Cunha foi aclamada após indicação do presidente da corte, o desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira, pelo critério de antiguidade, sendo aceito por todos os membros do colegiado.

Durante a cerimônia, o desembargador Flávio Pascarelli salientou que os novos membros terão a missão de aperfeiçoar os serviços em prol da transparência das ações desenvolvidas no Estado.

