'Bin Laden do Amazonas' vai dar rolê e toma tiro na cabeça em Manaus

Manaus - Usando tornozeleira eletrônica, Tiago da Silva Moraes, de 27 anos, conhecido como 'Bin Laden', foi morto a tiros na rua Jupurutu, do bairro do Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (8).

De acordo com testemunhas, Tiago estava caminhando pela rua, a caminho de casa, quando dois assassinos, a pé, se aproximaram e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. Um dos tiros atingiu a cabeça a da vítima.

‘Bin Laden’ havia sido preso por tráfico de drogas e respondia no regime semiaberto - fazendo uso de tornozeleira eletrônica. É possível que a motivação do crime esteja ligada com o crime pelo qual respondia.

O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima e Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso.

Leia mais:

Ginecologista suspeito de abusos sexuais é novamente preso

Pais pedem prisão de terapeuta que agredia crianças autistas em Manaus