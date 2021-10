Em grave acidente, motociclista vai parar embaixo de ônibus em Manaus

Um homem, ainda não identificado, sofreu um grave acidente ao sua moto colidir com um microônibus e parar embaixo do veículo. O acidente aconteceu na manhã deste sábado(9), embaixo de um viaduto da avenida Autaz Mirim, zona leste.

Nas imagens fortes, é possível ver que a moto ficou embaixo do microônibus e que o motociclista ficou preso nas ferragens e com ferimentos graves, com bastante sangue pelo local.

Testemunhas afirmaram que o motociclista ficou desacordado inicialmente, no entanto, retornou a consciência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e ele foi levado ao Hospital e Pronto-socorro João Lúcio com vida. Ainda não se sabe o estado de saúde do homem e se ele corre risco de vida.

Sobre as circunstâncias do acidente, ainda não se sabe a causa. O motorista do microônibus não ficou ferido.

