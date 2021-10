Suspeito de matar idoso é morto em troca de tiros com a polícia

Itacoatiara - Em uma troca de tiros com a polícia, José Rudério Cavalcante Carvalho, 28 anos, foi atingido e morreu no bairro Rondon, do município de Itacoatiara. O caso aconteceu após a vítima ser acusada de assassinar um idoso na última quarta-feira (6).

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), o neto do idoso, supostamente, assassinado por José Rudério, foi até uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) de Itacoatiara para informar sobre a morte do avô e o possível responsável pelo crime.

Na busca pelo suspeito, testemunhas informaram que José estava localizado em uma casa no bairro Rondon. As equipes da PMAM, se dirigiram até o local e foram recebidos a tiros pelo homem.

Em defesa, os policiais revidaram e um dos disparos atingiu José. Ele ainda foi levado até o Hospital José Mendes, mas morreu no local.

“Populares informaram que o infrator estava em uma casa no bairro Rondon, sendo assim, as equipes seguiram ao endereço, e foram recebidas a tiros por ele, os policiais revidaram e um disparo atingiu o indivíduo, que foi a óbito”, informou o relatório.

Sobre a morte do idoso, que não foi identificado, não há mais informações sobre a causa da morte e como aconteceu. A Polícia Civil do Amazonas irá investigar.

