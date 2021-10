Vídeo mostra adolescente de 15 anos sendo sequestrada em Manaus

Uma menina de 15 anos está desaparecida desde a manhã deste sábado, após ter sido sequestrada na rua Toledo, do bairro Santa Etelvina, na zona Norte de Manaus. Antônia de Oliveira sena estava chegando em casa, em um carro de transporte por aplicativo, quando foi abordada por três homens armados que puxaram a menina até um carro de modelo Grand Siena, cor branco.

Jovem desaparecida tem 15 anos | Foto: Reprodução

Pelo que mostram as imagens, os criminosos estavam aguardando a chegada da menina e assim que ela saiu, eles foram em direção a ela e a arrastaram até o carro. Nas imagens ainda é possível ver que dois adolescentes estavam no local e ficaram assustados com a cena. Além disso, o motorista de aplicativo que fazia a corrida da jovem presenciou o sequestro, por isso foi ameaçado pelos criminosos.

Até o momento, o paradeiro da jovem ainda não foi descoberto e a motivação do sequestro. O EM TEMPO tentou contato com o 26º Distrito Integrado de Polícia, que atende o bairro Santa Etelvina, mas nenhum número retornou. A equipe de reportagem busca mais informações no local e a matéria deve ser atualizada em instantes. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

