Homem é morto com dois tiros na cabeça dentro da própria casa

Manaus - Com dois tiros na cabeça, Arinaldo Alves Pereira, de 39 anos, foi morto dentro da própria casa, na tarde deste sábado (9), no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

Segundo moradores próximos, o crime aconteceu por volta das 15h, a vítima, que estava sentada na frente de sua casa, percebeu que homens armados estavam indo em sua direção, e correu para dentro da residência. No entanto, os criminosos o alcançaram e dispararam os tiros contra a cabeça do homem.

Policiais da 26º Companhia Interativa Comunitária (CICOM) estiveram no local para fazer as primeiras diligências do crime. Eles ainda tentaram saber mais informações sobre a motivação do crime com os familiares da vítima, no entanto, temendo pela vida, não passaram detalhes a equipe.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

