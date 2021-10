Descontrolado, militar atira dentro de bar em Manaus; veja vídeo

As imagens mostram o homem descontrolado efetuando disparos e ameaçando os funcionários | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Funcionários e clientes de um bar na Avenida das Torres viveram momentos de tensão na noite deste sábado (9). Isso porque um Bombeiro Militar do Amazonas entrou no local gritando, com arma de fogo nas mãos, e efetuando vários disparos para o alto. Nas imagens do circuito interno do estabelecimento é possível ver que um rapaz tenta acalmar o suspeito.

Por volta das 18h, um funcionário do local aparece correndo para a parte privada do bar, logo em seguida o homem entra gritando: "Eu quero meu cartão, cadê o meu cartão" e repete a frase enquanto efetua os sucessivos disparos.

A banda que se apresentava no local também correu para a área administrativa do bar. Um dos músicos ainda é chutado pelo bombeiro descontrolado. O militar foi detido e encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que irá encaminhar as informações para que a ocorrência seja apurada pela Corregedoria de Segurança Pública observando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

"O CBMAM ressalta ainda que não compactua e nem tão pouco aprova a conduta adotada por parte do militar", finaliza a nota da corporação.

Os tiros danificaram uma televisão e marcas foram identificadas em paredes do estabelecimento. Não teve registro de feridos durante a ação.



Confira o vídeo:

