Corpo de homem é encontrado alvejado com 6 tiros em Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na rua Santiago, conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, em uma área de mata, na manhã desta sexta – feira (8). Ele foi alvejado com seis disparos. Foram três tiros nas costas, dois na região lombar e um no ombro. A vítima tinha entre 20 e 25 anos.

De acordo com a polícia, o corpo estava há 24 horas no local. A polícia também acredita que o momento em que ocorreu a queima de fogos na noite desta quinta-feira (7), por volta das 19h30, foi a ocasião em que os criminosos aproveitaram para praticar a execução.

O homem, que trajava calça preta e possuía uma tatuagem de dragão no tórax, foi encontrado por um morador, que chegou a ouvir os tiros durante a noite e resolveu ir ao local pela manhã.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para aguardar a chegada da Polícia Civil e a realização da perícia. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do cadáver. A motivação e os autores do crime permanecem desconhecidos. O caso segue em investigação.

