Grupo é preso com drogas, armas e dinheiro na avenida do Turismo

Material aprendido com a quadrilha | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Três homens, com idades entre 19 e 34 anos, foram presos, e dois adolescentes de 16 e 17, apreendidos na madrugada deste domingo (10), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, na avenida do Turismo, na Zona Oeste de Manaus.

Com eles, policiais da Força Tática apreenderam uma pistola, 65 munições, e aproximadamente 3,5 quilos de drogas, entre oxi, cocaína e maconha, além de sete aparelhos celulares e a quantia de R$ 1 mil.

A equipe da Força Tática estava em patrulhamento de rotina, por volta das 3h20, quando avistou um veículo modelo Gol, de cor cinza e placa QXK-7534, em atitude suspeita, com cinco homens.

Após abordagem, durante revista no grupo, os militares encontraram porções de entorpecentes com o condutor, e uma pistola com o passageiro da frente. No veículo, foram localizadas ainda mais drogas e uma balança de precisão.

Indagado se possuía algo mais de ilícito, o condutor informou que tinha mais drogas armazenadas em sua residência, na rua 23 de Dezembro, no bairro Compensa 2. A equipe se deslocou ao local indicado, onde foi encontrado o restante do material.

A ocorrência foi encaminhada para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou 190.

Leia mais:

Descontrolado, militar atira dentro de bar em Manaus; veja vídeo

Traficante do Comando Vermelho é executado em escola; veja vídeo