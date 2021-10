Homem é encontrado com crânio esmagado perto de cova em Manaus

O IML realizou a retirada do corpo e confirmou a causa da morte | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem, ainda não identificado, foi achado morto em uma área de mata no bairro Gilberto Mestrinho - Zona Leste -, na manhã deste domingo (10).

Após retirar o corpo, peritos do Instituto Médico Legal (IML) confirmaram que a causa da morte foram repetidas pedradas no crânio, o que causou o esmagamento da cabeça da vítima.

O corpo foi encontrado por moradores do local, na rua Travessa A3, que acionaram os policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). De acordo com tenente Freitas Hidalgo, supervisor do grupo, a região é sempre usada como ponto de "desova".

"Já encontramos outros cadáveres nessa área, assassinados no local ou apenas deixados. Chegamos ao local após o relato dos moradores, também conhecemos bastante a área porque é usada para consumo de entorpecentes, logo após andar um pouco na trilha achamos a cova e próxima dela o cadáver", disse.

O homem assassinado estava vestindo apenas uma bermuda. O estado do crânio não permitiu a identificação até o momento. A Cicom ainda realizou buscas na área após moradores relatarem mais um corpo, este do sexo feminino, mas nada foi encontrado.

O assassinato será investigado da Delegacia Especializada em Homicídios (DEHS). A motivação do crime segue desconhecida.

