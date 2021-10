Detento do regime semiaberto é torturado e executado na Compensa

Recado foi deixado ao lado do corpo | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Mais uma execução foi registrada no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O local tem sido palco de confrontos entre facções criminosas. Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros na madrugada desta segunda-feira (11) na rua Manaus.

Conforme a Polícia Militar, a vítima estava sem documentos, com as mãos e pés amarrados, além de ter a cabeça coberta por um saco. O homem apresentava sinais de tortura e era monitorada por tornozeleira eletrônica. O corpo foi encontrado nas proximidades de um rip-rap. Ao lado dele, a polícia encontrou um bilhete com a frase: "Recado pra quem fecha com safado".

Testemunhas preferiram manter a lei do silêncio e não falaram nada sobre as circunstâncias do crime temendo represálias. Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram ao local do crime para os procedimentos cabíveis.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e a autoria e motivação seguem desconhecidas. Entretanto, pelas características, conforme a polícia, a execução deve ter sido o resultado de uma briga entre facções criminosas, que disputam território do tráfico de drogas na capital amazonense e está deixando um rasto de sangue pelas ruas da cidade.

O corpo do homem foi encaminhado ao IML, onde deve passar por exame necroscópico.

