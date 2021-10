Em Manaus, homem é morto após discussão com 'amigo de infância'

George ainda foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após discutir com o amigo de infância, um homem identificado como George Robert Pessoa de Carvalho, de 40 anos, foi assassinado a facadas na tarde desta segunda-feira (11). O crime ocorreu na rua Itaguaruna, no conjunto Francisca Mendes 2, bairro Cidade Nova 2, na Zona Norte de Manaus.



Testemunhas informaram que os dois eram amigos de infância e estariam lutando contra o vício nas drogas. Uma discussão ocorrida nesta segunda (11) acabou sendo fatal para George que, mesmo após ser socorrido, não resistiu aos ferimentos.

Ele ainda foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo e teve o corpo encaminhado para o necrotério da unidade hospitalar. A remoção foi realizada pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o corpo dele deve passar por exame necroscópico.

O suspeito foi identificado como "Rafael" e acabou preso pela Polícia Militar. O suspeito foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ele deve responder pelo crime de homicídio e ficará à disposição da Justiça.

| Autor: Divulgação

