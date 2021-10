Suspeito de assalto é linchado pela população na Zona Norte

Manaus (AM) - Um detento do regime semiaberto ainda não identificado foi linchado pela população na noite desta segunda-feira (11), na rua São Nicolau, do bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, o homem estava tentando roubar motocicletas nas proximidades. O local fica próximo à avenida Igarapé do Passarinho e tem alta movimentação de pessoas e veículos.

"A população percebeu que ele estava tentando roubar na área e não perdoou. Ele ainda tentou correr, mas foi agredido e ferido com chave de fenda", contou um morador da área.

Equipes da 18° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área e acionaram os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que chegaram apenas para atestar o óbito da vítima.

A população se aglomerou para acompanhar o trabalho policial. As equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência.

Apenas os peritos irão poder detalhar os ferimentos que causaram o óbito da vítima. O corpo dele foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame necroscópico.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia Mais

Em Manaus, homem é morto após discussão com 'amigo de infância'