Em Manaus, adolescente é assassinado a tiros no dia do aniversário

Material encontrado com os suspeitos do assassinato | Foto: Suyanne Lima

Manaus (AM) - Mais um adolescente perdeu a vida em Manaus decorrente de morte violenta. Após ser perseguido, José Henrique Chaves, de apenas 15 anos, foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira (13), na rua Bom Jesus, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital amazonense. Um dos suspeitos foi morto ao trocar tiros com a polícia.



Conforme o capitão Soeiro da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o adolescente estava comemorando o aniversário quando foi perseguido por vários homens e assassinado. O corpo dele foi removido e levado à sede do Instituto Médico Legal (IML).

"Por volta das 9h recebemos denúncias que os suspeitos de matar esse adolescente estavam escondidos na área do bairro Novo, próximo à avenida Autaz Mirim, no Jorge Teixeira. Ao chegarmos no local, fomos recebidos a tiros por seis homens e reagimos. Dois acabaram baleados, socorremos eles até ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo e um acabou morrendo no local", explicou o capitão.

Suspeitos presos | Foto: Suyanne Lima

Além dos baleados, quatro dos suspeitos acabaram presos e serão apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Com eles, foram apreendidas três armas de fogo, sendo uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38 e uma escopeta calibre 12.

Os suspeitos irão prestar esclarecimentos sobre a motivação do assassinato à polícia, que irá adotar os procedimentos cabíveis.

Adolescente de 14 anos é morto com tiros na cabeça e suspeitos são presos no Jorge Teixeira | Autor: Portal Em Tempo

