Corpo do sexo masculino é encontrado no Rio Negro

Segundo as autoridades, marcas de tiro foram encontradas no corpo da vítima | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um corpo do sexo masculino foi encontrado na tarde desta quinta-feira (14), na margem direita do Rio Negro. O resgate foi feito por equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM).



Conforme a assessoria de imprensa do órgão, trabalhadores de um restaurante flutuante que encontraram o corpo boiando e acionaram as autoridades para o resgate.

Segundo as autoridades, marcas de tiro foram encontradas no corpo da vítima e haviam cápsulas espalhadas pela localidade.

O corpo foi encaminhado ao Pelotão Fluvial no Centro de Manaus e removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do caso serão investigadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia Mais

Corpo de homem é encontrado em área de desova no Dom Pedro