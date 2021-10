Homem é preso em Manacapuru por abusar de filhas e enteada

Delegada Roberta Merly. | Foto: Divulgação/PC-AM

Manacapuru (AM) - A Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru (distante 68 quilômetros da capital), cumpriu na tarde da última segunda-feira (11/10), mandado de prisão preventiva em nome de um homem de 38 anos, pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra suas duas filhas e uma enteada, quando as vítimas tinham entre 6 e 8 anos. O crime aconteceu há mais de dez anos, naquele município.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da DEP, o indivíduo foi preso no bairro da União.

As investigações em torno do caso iniciaram após a companheira do infrator, mãe das três meninas, comparecer à delegacia para denunciar o crime, no dia 4 de outubro deste ano.

" A mais velha das três meninas hoje tem 20 anos, e as outras duas têm 12 e 14 anos. O caso veio à tona quando a mais nova delas resolveu contar para mãe sobre o fato e, consequentemente, a genitora nos procurou na delegacia. Diante dos fatos, pedimos à justiça pela prisão preventiva do indivíduo. " delegada Roberta Merly, titular da DEP

Conforme a autoridade policial, a jovem e as adolescentes foram ouvidas na delegacia e, em seguida, encaminhadas ao hospital do município para realizarem exames de conjunção carnal e atendimento psicossocial.

A delegada informou ainda que o mandado de prisão em nome do indivíduo foi expedido no dia 9 de outubro deste ano, pelo juiz David Nicollas Vieira Lins, da Vara da Comarca de Manacapuru.

" Com a ordem judicial decretada, nós nos deslocamos até o endereço dele, no bairro da União, e efetuamos sua prisão. " delegada Roberta Merly, titular da DEP

Procedimentos

O homem responderá pelo crime de estupro de vulnerável e ficará custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

