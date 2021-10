Vídeo: dona de mercadinho é morta por criminosos em assalto em Manaus

| Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - A proprietária de um mercadinho, identificada como Luzenilda Oliveira Silva Araújo, de 40 anos, foi morta a tiros por uma dupla de criminosos dentro do seu comércio, na rua 11 do conjunto Vila Nova, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O marido dela também foi baleado, mas foi socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

Câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos, que estavam a pé, invadiram o comércio, em que Luzenilda e o marido estavam, e, em pouco menos de um minuto, saíram correndo após efetuarem os disparos.

Ainda é possível ver que uma pessoa tinha acabado de sair do comércio quando os criminosos chegaram e adentraram ao estabelecimento.

O casal foi levado até o Hospital Platão Araújo. No entanto, Luzenilda morreu na unidade de saúde. Já o marido, foi atingido com um tiro de raspão e não corre risco de morte.

Ainda não se sabe se o homicídio foi motivado por acerto de contas, ou se foi um crime de latrocínio (roubo seguido de morte). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o assassinato e tentativa de homicídio..

