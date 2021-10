Vídeo: membros do CV tocam terror e marcam território em Cacau Pirêra

A facção criminosa CV ostentou armas e afrontou o CDN | Foto: Reprodução

IRANDUBA (AM) - Para afrontar facções rivais, criminosos do Comando Vermelho (CV) gravaram o momento em que ostentam armas de fogo e "marcam" casas com a sigla da facção, no bairro Cidade Nova, no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba.

No registro, os criminosos afrontam diretamente a facção rival Cartel do Norte (CDN), conhecida antigamente como Família do Norte (FDN). As duas facções são inimigas declaradas e disputam o domínio do tráfico de drogas no Amazonas.

"É a tropa, mano. É o CV, 'tá ligado?' Aqui é o CV, não tem p* de CDN não! Vai 'Teteu' mete a cara vagabundo! Olha teu chapéu aqui. Vem pegar canalha!", disse um dos criminosos na gravação.

Mostrando armas e pichando casas do bairro Cidade Nova, em vermelho, com as iniciais "CV", os membros fizeram o vídeo após um toque de recolher, que, segundo moradores, eles estabeleceram na região. Temendo pela vida, os residentes não saíram de casa na noite de quinta-feira (15), após mensagens em grupos de WhatsApp informarem que teria um confronto de grupos rivais.

A prática de demonstrar força em atitudes públicas, como a pichação, não é rara por parte dos integrantes das facções criminosas. No dia 7 de outubro, o Comando Vermelho promoveu uma queima de fogos em várias zonas de Manaus e também em Iranduba, para demonstrar a força da facção criminosa.

No Distrito de Cacau Pirêra, lugar onde a presença da facção é constante, os moradores puderam presenciar a soltura dos fogos por parte dos criminosos.

O bairro Cidade Nova é um dos que mais sofre com a presença da violência da facção. Quase todas as semanas, uma pessoa perde a vida após o envolvimento com o tráfico de drogas na região.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Pública do Amazonas (SSP-AM) para saber quais medidas serão tomadas em relação ao avanço da criminalidade no município de Iranduba e aguarda resposta.

