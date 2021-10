Detento do regime semiaberto é executado a tiros no Jorge Teixeira

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal | Foto: Bianca Ribeiro/EM TEMPO

Manaus - Um detento do regime semiaberto ainda não identificado foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (15), por volta das 20h, na estrada do Ipiranga, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, moradores da área ouviram disparos de arma de fogo e ao saírem das casas para verem o que havia acontecido, se depararam com o corpo do homem.

O homem estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Até o momento, ele não foi reconhecido por nenhum familiar.

A área onde ocorreu o crime é totalmente escura e com pouca movimentação de pessoas. Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), estão isolando a área e aguardando as demais equipes competentes.

Testemunhas afirmaram terem ouvido mais tiros durante o andamento da ocorrência nas proximidades.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) deve apontar com quantos tiros a vítima foi assassinada.

O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e o caso investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.