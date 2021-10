Homem é morto no Tarumã e assassinos comemoram com tiros para o alto

A familiares foram colocada fora do quarto, onde estavam com a vítima e então, a execução foi consumada. | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem foi assassinado com 16 tiros na madrugada deste sábado (16), por volta das 4h30, na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. Identificado como Dyonwheny Andrade Pereira, 29 anos, o rapaz foi morto na frente da esposa e do filho de três anos, após ter a casa invadida, na rua Santa Bárbara.

De acordo com populares, os familiares foram colocados fora do quarto, onde estavam com a vítima para que a execução fosse consumada.

A vítima tinha passagem por homicídio e já havia saído do bairro por sofrer ameaças, mas acabou retornando. Este mês, ele completaria 30 anos.

Comemoração

Durante a fuga, moradores da área relataram que os três indivíduos que cometeram o crime comemoravam o assassinato, atirando para cima e falando frases de baixo calão como "Pegua, po**". Os indivíduos ainda não foram identificados.

Polícia.

A polícia foi acionada e fez o isolamento da área. Na perícia, foram constatados 16 tiros. O Instituto Médico Legal foi acionado e fez a remoção do corpo. O caso segue investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Homem segurava criança antes de ser assassinado por criminosos

Detento do regime semiaberto é executado a tiros no Jorge Teixeira