Trio é preso com armas de fogo dentro de um carro na Zona Norte

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas, por meio da equipe Motociclistas das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), deteve na noite desta sexta-feira (15), três homens de 45, 25 e 21 anos de idade, surpreendidos portando um revólver Rossi, calibre 38, numeração aparente e três munições intactas e também uma arma de fogo fabricação caseira, calibre 28. O trio foi encontrado no interior de um carro Fiat/Pálio de cor prata, placa JXJ 9423, estacionado de modo suspeito na rua Santa Tereza D'Ávila, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus.

A equipe da Rocam faz patrulhamento ostensivo na área, por volta das 20h, recebeu denúncia de moradores da rua, informando sobre a presença estranha do veículo no local. Durante a revista, os policiais encontraram os armamentos ilícitos. Os suspeitos foram conduzidos para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi identificado que um deles possui passagem pela polícia por tráfico de drogas.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denuncia 181 ou pelo 190.

