Assaltantes são presos após trocar tiros com a polícia em Manaus

Manaus (AM) - Dois homens, de 31 e 35 anos, foram presos com armas e um carro roubado na zona sul de Manaus. A prisão, realizada pelos policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), aconteceu na tarde do domingo (17).

Com eles, foram apreendidos um veículo modelo Voyage, de cor branca e placa PHC-6J50, um simulacro, uma arma de fogo calibre .38 com três munições, e dois aparelhos celulares.

O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) repassou, por volta das 15h40, a informação de que criminosos em um veículo estariam praticando assaltos.



A equipe da viatura-25 6004 localizou e passou a acompanhar o automóvel pelas avenidas Silves e Tefé, na zona sul.

Ao chegar ao trecho interditado da avenida Tefé, no bairro Praça 14, os quatro ocupantes do veículo perceberam a guarnição e desceram do carro atirando contra os policiais.

Na troca de tiros, um dos suspeitos ficou ferido, outro se rendeu e dois fugiram e não foram localizados.

O assaltante alvejado foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Machado, e o outro comparsa foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

