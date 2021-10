Mulher reage a assalto e agride criminosos em Manaus; veja o vídeo

| Foto: Reprodução

MANAUS (AM) - Uma mulher reagiu a ação de bandidos que a abordaram quando estava retornando para a casa, na noite de sábado (16), no bairro Novo Aleixo. Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram no momento em que a mulher estava agredindo os bandidos e a ajudaram a frustrar o assalto.

A mulher estava andando pela rua quando foi abordada pelos criminosos, que estavam disfarçados de mototaxista e passageiro, de acordo com o tenente Basílio .

Corajosa, a vítima não deixou barato e após os bandidos puxarem a sua bolsa, ela "parte para cima" deles e tira um dos suspeitos da moto, desferindo socos e tapas na dupla.

Na mesma hora, os policiais da 27ª Cicom, que estavam fazendo um patrulhamento pelo local, se depararam com a cena e ajudaram a mulher a impedir o assalto.

Ao perceberem a presença da polícia, os bandidos tentam fugir. Um deles, que estava apanhando da mulher, não conseguiu. O outro saiu correndo, mas o carro da equipe policial seguiu o bandido e também conseguiu prendê-lo.

Após a abordagem, a dupla foi encaminhada para o 6° Distrito Integrado de Polícia.

Veja o vídeo:

