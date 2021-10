Dupla é presa por roubo em linha 640 do transporte coletivo de Manaus

| Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Dois homens, de 22 e 28 anos, foram presos pelos policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após serem apontados como autores de roubo contra dois passageiros de um ônibus da linha 640 do transporte coletivo urbano, em Manaus. O delito teria ocorrido quando o veículo trafegava na avenida Getúlio Vargas, no Centro, zona sul.

A equipe policial fazia patrulhamento ostensivo pelo Centro, na ação Saturação, da operação Relâmpago, quando foi abordada por duas vítimas, que relataram o ocorrido, descrevendo as características dos três indivíduos, que estariam portando facas.

Após buscas, por volta das 14h20, os policiais localizaram dois dos envolvidos, que caminhavam na avenida Joaquim Nabuco, nas proximidades do cruzamento com a avenida Getúlio Vargas.

Os homens foram abordados e reconhecidos pelas vítimas. Durante a revista pessoal, foram encontrados com eles os dois aparelhos celulares. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Nas últimas 24 horas, 18 pessoas são presas com drogas e armas no AM

PM apreende dois adolescentes em posse ilegal de arma de fogo