Vídeo: homem é brutalmente espancado após assediar passageira no 640

O fato aconteceu na noite de segunda-feira (18), no Terminal de Integração 4 | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Passageiros da linha 640, completamente revoltados, agrediram um homem suspeito de assediar uma passageira do ônibus. O fato aconteceu na noite de segunda-feira (18), no Terminal de Integração 4, na Zona Norte de Manaus. O vídeo da agressão repercutiu nas redes sociais.

Testemunhas afirmaram que o suspeito estava se esfregando na vítima que, assustada, contou o ocorrido para os demais passageiros. Ao descer do ônibus, o homem foi surpreendido por um grupo de pessoas e brutalmente espancado.

No vídeo, um dos homens fala ao suspeito que ele não iria gostar se alguém assediasse as filhas dele, mãe e demais parentes e que aquele tipo de ação não seria aceito por ninguém.

O homem foi agredido até desmaiar. Ele foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

