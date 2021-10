Dupla é estrangulada até a morte em acerto de contas em Manaus; vídeo

Local onde os corpos foram encontrados | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A criminalidade vem crescendo cada dia mais na capital amazonense. Nas primeiras horas desta quarta-feira (20) foi registrado um duplo homicídio, no bairro Lago Azul, na Zona Norte de Manaus. A violência do caso chocou moradores da área.

Conforme testemunhas, os corpos dos dois homens, ainda não identificados, foram encontrados, por volta das 5h, por moradores da área que estavam a caminho do trabalho. As vítimas estavam amarradas e com claros sinais de tortura.

Os dois supostamente seriam moradores do conjunto Viver Melhor, também na Zona Norte, e envolvidos com o tráfico de drogas. A motivação da execução, segundo os moradores, pode ser uma dívida com uma "boca de fumo".

O local foi isolado pelas equipes da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A perícia constatou que os dois foram mortos ainda pela manhã por estrangulamento. Os corpos foram removidos pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A linha de investigação é um acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas.

Veja o vídeo da remoção dos corpos

Momento da remoção dos corpos | Autor: Divulgação

Leia mais:

Suspeito de matar empresário a tiros é preso em Manaus; veja o vídeo

Homem é morto a facadas após brigar com "amigo de copo" em Manaus