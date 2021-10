Funcionária roubou casa de patrões com o namorado na Ponta Negra

Momento das buscas realizadas pela equipe policial | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O casal Leidiane de Jesus Neves dos Santos, de 42 anos, e Márcio Henrique de Paula Soares, de 40 anos, foram presos nesta quarta-feira (20), durante operação dos policiais militares da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). A mulher planejou o furto da casa onde trabalhava no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.



Conforme o delegado Denis Pinho, titular da Derfd, o crime ocorreu no dia 23 de junho deste ano e foram levados joias, relógios, dólares, euros e documentos da residência. A suspeita já trabalhava no local há 10 anos.

"A mulher chamou o namorado para cometer esse crime e aproveitou que os patrões não estavam na residência. Márcio é motorista de aplicativo de mobilidade urbana, além de ter uma loja virtual. Após o furto, a suspeita acabou sendo demitida pelos patrões por procedimentos deles mesmo", explicou o delegado.

| Foto: Divulgação

As prisões ocorreram nas zonas Norte e Oeste de Manaus. As ordens judiciais foram expedidas no dia 15 de outubro deste ano.

A dupla irá responder por furto qualificado e extorsão. Eles serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficarão à disposição da Justiça.

Veja detalhes da ação

Dupla é presa por furto em condomínio na Ponta Negra | Autor: Portal Em Tempo

Leia mais:

Vídeo: suspeitos armados tocam o terror em mercadinho de Manaus

Vídeo: homem é brutalmente espancado após assediar passageira no 640