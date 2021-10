Uma tonelada de droga é apreendida com organização criminosa no AM

A droga seria enviada para outros estados | Foto: Cesar Gomes

Manaus (AM) - Uma tonelada de droga foi apreendida com três homens, de 47, 49 e 54 anos de idade, durante a operação "Rainha do Solimões", deflagrada por equipes do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). A ação iniciou na sexta-feira (15) e terminou na terça-feira (19). O material está avaliado em R$ 8 milhões.

Conforme o delegado Rafael Allemand, diretor do DRCO, a droga estava vindo de Tabatinga, região da tríplice fronteira, e seria distribuída na região Centro-Oeste do país. O material estava sendo transportado em uma embarcação vigiada por dois dos presos.

"Esses suspeitos são todos brasileiros. Realizamos diligências na embarcação e foi muito difícil o acesso à droga pois ela estava com um piso de concreto. Atuamos com busca e apreensão em cinco endereços e prendemos uma pessoa com munições e drogas. Apreendemos ainda R$ 70 mil em espécie. Eles tinham um alto ganho e na movimentação financeira", explicou Allemand.

Os presos durante a operação | Foto: Suyanne Lima

O diretor do DRCO afirmou que o traficante principal da negociação transita entre São Paulo, Goiás e Minas Gerais.

"Eles compram drogas no Amazonas e revendem para outros estados. Temos as qualificações de quem receberia essa droga e o principal empresário, também é investigado em operações de outro estado e se encontra foragido", informou Allemand.

O trio responderá pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

