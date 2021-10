PM prende 14 pessoas e apreende adolescente durante patrulhamentos

Os suspeitos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, e porte ilegal de arma de fogo | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Com o objetivo de coibir a criminalidade no estado, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 14 pessoas e apreendeu um adolescente durante o policiamento realizado entre a manhã de terça-feira (19) e as primeiras horas da manhã de hoje (20/10).

As prisões foram registradas em Manaus e nos municípios de Benjamin Constant, Iranduba, Santo Antônio do Içá, Lábrea e Manacapuru.

Os suspeitos foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, e porte ilegal de arma de fogo.



Ao todo, foram apreendidas 303 porções de entorpecentes, cinco armas de fogo, 12 munições, uma balança de precisão, duas motocicletas com restrição de roubo e furto, além da quantia de R$ 1.168 em espécie.

A PMAM também cumpriu um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas e outro por participação em um homicídio.

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 22 anos, na tarde desta terça-feira, na Travessa 35, Beco Portelinha, bairro São José, zona leste, após ser constatado um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na noite de terça-feira, policiais da Força Tática prenderam um homem de 22 anos por tráfico de drogas, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus.

O flagrante ocorreu durante patrulhamento de rotina no beco Buriti, quando os policiais perceberam o homem com comportamento suspeito.

Durante a abordagem foram apreendidas com ele 22 porções de entorpecentes entre cocaína e maconha, dois celulares e R$ 200 em espécie.

O suspeito foi encaminhado até o 14° DIP.

Em outra prisão feita pela Força Tática, um homem de 27 anos foi preso após roubar dois aparelhos celulares no bairro Tancredo Neves, zona leste.

Ele foi conduzido até o 14° DIP.

Interior

Policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem de 18 anos por tráfico de drogas, na manhã de terça-feira, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros da capital).

Durante patrulhamento, a equipe policial foi acionada pelo Centro de Comunicações Operacionais da Polícia Militar (Cecopom) para averiguar a possível comercialização de entorpecentes no beco da Taboca, na rua Josefa Menezes, no bairro Morada do Sol.

Após chegarem ao endereço indicado, os policiais abordaram o suspeito e com ele encontraram 115 porções de oxi, uma porção pequena de maconha e outra porção pequena de oxi, além de um aparelho celular e a quantia de R$ 63 em espécie.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dupla é presa por roubo em linha 640 do transporte coletivo de Manaus

Assaltantes são presos após trocar tiros com a polícia em Manaus