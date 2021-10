Traficantes e homicidas são presos durante operação em Iranduba

Buscas durante a operação | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Nas primeiras horas desta quarta-feira (20), uma operação foi deflagrada no município de Iranduba com o objetivo de cumprir 11 mandados de busca e apreensão por crimes como tráfico de drogas, armas e homicídios.



Durante a ação, sete pessoas foram presas por tentativa de homicídio e homicídio. Dentre elas, Luciele Simões de Carvalho, 29, conhecida como “Nana”; Josinei Simões de Carvalho, 23, conhecido como “Cuca”; Arleilton Gonçalves Rodrigues, 35, conhecido como “Dondom” e Josias Ferreira da Silva, 27, conhecido como “Papinha”. Além disso, um adolescente de 17 anos, conhecido como “Oncinha”, foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

A delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz, que acompanhou a operação, reforçou a importância da retirada desses criminosos do convívio social e ressaltou o êxito da ação.

| Foto: Divulgação

" É importante dar essa resposta à sociedade. Quando retiramos essas pessoas de circulação, conseguimos levar mais tranquilidade para aqueles cidadãos que contribuem de forma honesta para o crescimento social. Hoje, tivemos mais uma operação exitosa da nossa Polícia Civil do Amazonas com suporte imprescindível da Secretaria de Segurança Pública " Emília Ferraz, delegada-geral

Homicídios relacionados ao tráfico de drogas

Segundo o delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª DIP, os homicídios estão relacionados a intensa prática de tráfico de drogas e guerra de facções ocorridas entre os meses de julho e setembro deste ano, naquele município.

Durante a ação policial, as equipes também prenderam, em flagrante, Mayk Sena Lima, 39, conhecido como “Pezão”, por tráfico de drogas; e Emerson Simões de Carvalho, 24, por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Com esse último, foram apreendidos um revólver calibre 32 e seis munições intactas.

| Foto: Divulgação

Efetivo

A operação reúne 65 servidores e conta com o apoio do Departamento de Polícia Metropolitano (DPM), Departamento de Polícia do Interior (DPI), Departamento de Investigação Sobre Narcóticos (Denarc) e das delegacias especializadas em Crimes Contra a Fazenda Pública Estadual (DECCFPE), Crimes Contra o Consumidor (Decon), Acidentes de Trânsito (Deat), Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Crimes Contra Idoso (Decci), Crimes Contra Mulher (Deccm), Roubos, Furtos e Defraudações (DERFV) e Homicídios e Sequestros (DEHS), além dos 20° e 22° Distritos Integrados de Polícia (DIPs).

Procedimentos

Os sete criminosos presos e o adolescente apreendido foram encaminhados ao prédio da unidade policial de Iranduba. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles ficarão custodiados na carceragem da delegacia à disposição da Justiça.

Leia mais:

Vídeo: membros do CV tocam terror e marcam território em Cacau Pirêra

Suspeito de matar pastor e enterrá-lo em vala é preso em Iranduba