Homem é preso com drogas e armas no bairro Tancredo Neves, em Manaus

Na ação, foram apreendidas ainda outras armas de fogo, entorpecentes e um rádio comunicador. | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Um homem de 24 anos foi preso com armas, drogas e um rádio comunicador, na quarta-feira (20), na travessa da Perdida, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. A equipe militar chegou ao suspeito após denúncia anônima via aplicativo Linha Direta. Ao notar a aproximação da viatura, o homem ainda tentou fugir, mas foi alcançado pela equipe.

Com ele foi encontrado um revólver calibre .38, com numeração aparente. Em buscas na região, os policiais ainda encontraram duas grandes porções de maconha, uma arma caseira do tipo espingarda calibre .28, uma munição do mesmo calibre intacta, quatro munições intactas calibre .38, uma balança de precisão, uma capa de colete, um rádio comunicador e um simulacro de pistola.

O suspeito foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

