Homem é preso em Manaus por crimes contra patrimônio

Manaus (AM) - Edimar Pinto Brandão, de 34 anos, foi preso nesta quarta-feira (20), por volta das 11h40, na rua L, bairro Armando Mendes, zona Leste por vários crimes contra o patrimônio.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a prisão foi realizada em cumprimento de mandados.

De acordo com o delegado Leonardo Marinho, titular do 25° DIP, Edimar foi julgado e condenado pela prática de diversos crimes contra o patrimônio, desde o ano de 2008 até os dias atuais.

" Edimar foi investigado e tivemos êxito no cumprimento da ordem judicial em nome dele. Pedimos que a população, que sempre nos ajuda na resolução desses crimes, continue realizando denúncias, para que mais indivíduos como este sejam retirados das ruas " Leonardo Marinho, delegado

A autoridade policial destacou que as denúncias sobre crimes podem ser feitas por meio do número (92) 99962-2300, o disque-denúncia da unidade policial, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Edimar será encaminhado à audiência de custódia, na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

