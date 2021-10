Nas últimas 24 horas, Polícia Militar recupera dez veículos roubados

Manaus (AM) - Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e das 3ª, 9ª, 13ª, 27ª e 30ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) recuperaram, nas últimas 24 horas, 10 veículos com restrição de roubo ou furto, em ações distintas nas zonas norte, sul e leste de Manaus.

Na noite da quarta-feira (20/10), a equipe da viatura 6126, da 9ª Cicom, realizava patrulhamento ostensivo pela avenida Autaz Mirim, no bairro São José, quando avistou dois indivíduos armados em uma motocicleta modelo Honda CG 125 Cargo KS, de cor branca e placa JXX-4241, tentando roubar pertences de uma pedestre que passava pelo local.

Os infratores fugiram ao notar a aproximação dos policiais. Após um cerco com o apoio das viaturas, 6123 e 6128, a equipe conseguiu deter os infratores, de 25 e 30 anos de idade, em posse de um simulacro de arma de fogo.

A guarnição também consultou os dados da moto, conduzida pelos suspeitos, e constatou que a placa tinha restrição de roubo.

Os veículos, os infratores e o material apreendido foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Os demais carros e motos foram direcionados à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) ou para as centrais de flagrante das áreas.

Veículos recuperados:10



Carros: 04

• Fiat/Mobi Like, cor branca – RML3E08

• Fiat/Uno Attractive 1.0, cor vermelha – PHE5400

• Chevrolet/Celta 1.0L LT, cor preta – NOY9554

• Chevrolet/Cruze LT NB, cor cinza – OAO7H30

Motos: 06

• Honda/CG 125 Cargo KS, cor branca – JXX4241

• Yamaha/Crypton T105E, cor bege – JWX1883

• Honda/CG150 Fan ESDI, cor preta – OAA2316

• Honda/XRE 300 ABS, cor verde – QZU6J48

• Honda/CG 125 Fan KS, cor preta – NOK4604

• Honda/CG 125I Fan, cor vermelha – Sem placa

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

*Com informações da assessoria

