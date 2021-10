Jovem é executado a tiros no Colônia Oliveira Machado

Conforme o delegado Mauro Duarte, testemunhas relataram que a vítima estava em via pública quando recebeu vários disparos | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus (AM) - Após ser surpreendido por criminosos, um jovem identificado como Daniel da Silva Laborda, de 20 anos, foi executado a tiros na tarde desta quinta-feira (21), por volta das 15h, na rua 13 de maio, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

Conforme o delegado Mauro Duarte, testemunhas relataram que a vítima estava em via pública quando recebeu vários disparos efetuados por indivíduos que chegaram em um carro. Várias cápsulas foram encontradas na localidade.

"O jovem era morador do bairro Educandos e já tinha passagem por tráfico de drogas. Os próprios familiares não souberam precisar o que esse jovem fazia aqui na localidade. Há a hipótese de ter sido uma 'casinha', mas tudo será levantado pela Polícia Civil", explicou o delegado.

Os policiais militares da 2° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados para atender a ocorrência e isolaram a área do crime. Devido a área ser considerada vermelha, moradores preferiram manter a lei do silêncio, temendo represálias.

Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) que examinaram o corpo do jovem que foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal e encaminhado para exame necroscópico.

O caso será pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

