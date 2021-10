Suspeito é preso com arsenal de armas e drogas no Santo Agostinho

Manaus (AM) - Uma operação policial deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), na tarde desta quinta-feira (21), no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, resultou na prisão de um homem com um arsenal de armas de fogo e drogas.

De acordo com o capitão F. Almeida, a ação faz parte da operação Cidade Mais Segura, em que denúncias feitas pela população por meio do 181 são checadas pelas autoridades.

"A denúncia informava que um grupo de homens envolvidos com o tráfico de drogas e com possíveis homicídios ocorridos no Santo Agostinho estavam reunidos em uma casa. Ao chegarmos no local, encontramos apenas materiais ilícitos e realizamos incursão no beco Seringal. Fomos recebidos a tiros pelos suspeitos e conseguimos prender apenas um deles", relatou o capitão.

Durante a troca de tiros, um adolescente de 13 anos foi atingido de raspão por estilhaços no abdômen. A vítima precisou ser encaminhada à uma unidade hospitalar e após receber alta foi levada à delegacia.

Foram apreendidas uma submetralhadora, uma pistola 9 milímetros, uma arma caseira e um revólver calibre 38. Drogas e prensa também foram localizadas na operação.

O suspeito preso atuava como segurança de uma "boca de fumo" e não tinha passagem pela polícia. O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Veja a live!





Leia Mais

Jovem é executado a tiros no Colônia Oliveira Machado

Justiça prorroga prisão dos Donos do Vitória suspeito de assassinato



*Com informações da assessoria