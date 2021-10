Em Tapauá, foragido da justiça é preso pela Polícia Militar

A ação ocorreu durante patrulhamento. | Foto: Divulgação/PMAM

Tapauá (AM) - Um foragido da justiça, de 32 anos, foi preso com drogas, na manhã da quinta-feira (21), na avenida Presidente Costa e Silva, no Centro de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus).

A ação ocorreu durante patrulhamento, quando a guarnição, passando em frente a um bar, notou um homem que colocou um capuz na cabeça, em atitude suspeita, e efetuou abordagem.

Após verificação, os militares constataram que o indivíduo era foragido da justiça em Manaus, onde havia quebrado a tornozeleira eletrônica e fugido para Tapauá.

Na ação, a equipe policial se dirigiu até a residência do foragido para pegar documentos pessoais e, ao chegar ao endereço, constatou que se tratava de local denunciado por comercialização de entorpecentes.

Foi feita uma busca na casa, sendo encontradas e apreendidas diversas porções de substâncias entorpecentes.



A ocorrência foi encaminhada à 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

