Polícia pede ajuda da população para localizar adolescente

Manaus (AM) - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Samuel Vasconcelos do Nascimento, de 18 anos, que desapareceu na manhã da quinta-feira (21), por volta das 7h.

O fato aconteceu na rua da Paz, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, no mesmo dia do fato, às 10h45, pela mãe do desaparecido, Selma Vasconcelos do Nascimento, 39, Samuel é uma pessoa com deficiência.

Na manhã do seu desaparecimento, a genitora o havia deixado em casa, tomando café, enquanto foi levar os irmãos do jovem à escola.



Ao retornar, ela verificou que Samuel não estava mais no local e que tinha levado uma mochila com roupas, o celular, remédios e vale-transporte.

A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Samuel que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

