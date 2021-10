Dupla de assaltantes aterroriza Zona Centro-Sul de Manaus

MANAUS (AM) - A equipe policial do 16ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) tem pedido a colaboração da população para identificar dois criminosos que já cometeram diversos assaltos a mercadinhos da Zona Centro-Sul da capital.

A última ação da dupla ocorreu no dia (14), quando assaltaram um estabelecimento comercial na rua Belo Horizonte. Eles chegam em uma moto vermelha e um deles, com arma em punho, rouba os celulares dos clientes e o caixa do local.

Câmeras de segurança dos estabelecimentos têm registrado toda ação dos bandidos. A cliente de um mercadinho, que não quis ser identificada, disse que ficou em pânico com a “cara dura” dos criminosos.

“Chegam na maior, como se fossem donos do local, ameaçam todo mundo armados, pois são uns pilantras covardes. Aí, um deles, meio forte, manda todo mundo entregar celular e tudo que tem e vai no caixa ameaçar o dono do estabelecimento e leva tudo. Meu celular era novo, eu estava pagando”, afirmou indignada.

Na mesma semana, a dupla também rendeu clientes da Pizzaria Sasara | Foto: Divulgação

Mais crimes

Na mesma semana, a dupla também rendeu clientes da Pizzaria Sasara, na avenida Umberto Calderaro, bairro Adrianópolis, também na Zona Centro-Sul de Manaus.

“Eu estava comendo uma pizza com a minha família quando esses dois vagabundos anunciaram o assalto. Tive que dar tudo, temendo que atirassem na minha mulher e no meu filho. Ordinários”, desabafa um cliente, revoltado.

Denúncia

Qualquer informação que possa ajudar a polícia a identificar os bandidos pode ser encaminhada para o disk denúncia da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), o 181 ou para os investigadores do 16 DIP, pelo número (92) 9962-4451. A identidade do denunciante permanecerá no anonimato.

Acompanhe as imagens das câmeras de segurança:

